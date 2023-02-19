محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين ونقطة إطفاء قرية بني مر

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مجمع خدمات المواطنين ونقطة إطفاء قرية بني مر التابعة لمركز الفتح، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وهيئة الأبنية التعليمية بقرى مركز الفتح ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها الجديدة.

مجمع خدمات المواطنين

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية بني مر، والذي تم الانتهاء من إنشائه، ويتكون من 3 طوابق، ويجري تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما استمع إلى شرح من مسئولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع واطمئن على معدلات ومراحل التنفيذ.

ويتكون كل مجمع من 3 طوابق «أرضي و2 علوي»، ويحتوي على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي، وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة تسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

نقطة إطفاء بني مر

كما استكمل المحافظ جولته بالقرية بتفقد أعمال انشاء نقطة إطفاء قرية بني مر والتي يجري تنفيذها بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتلبي احتياجات المواطنين، وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ.

جولات ميدانية

ووجه محافظ أسيوط، جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز، بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لإنهاء المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.