6040 هزة ارتدادية ضربت جنوب تركيا بعد زلزال 6 فبراير المدمر

أعلنت إدارة الكوارث التركية، أنّ 6040 هزة ارتدادية ضربت جنوبي البلاد بعد الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا 6 فبراير الحالي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها.

وضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، تركيا مساء أمس، وفقا لما أعلنه المركز الأوروبي لرصد الزلازل، وكان مركز الهزّة على مسافة 54 كم شمال غرب مدينة كهرمان مرعش التي يقطنها نحو 376 ألف شخص، وعلى عمق 10 كم.

قوة الزلزال 5.2 درجة على مقياس ريختر

ووقع الزلزال نحو الساعة 22:31 بتوقيت موسكو واستمر 10 ثوانٍ. وشعر السكان بالهزات الأرضية في كهرمان مرعش وفي أديامان وغازي عنتاب المجاورتين وفقًا لهيئة حالات الطوارئ التركية.

وطالبت هيئة حالات الطوارئ التركية، السكان، بالابتعاد عن المباني المتضررة خوفا من انهيارها في أي لحظة.

ضحايا زلزال 6 فبراير

وبلغ إجمالي حصيلة ضحايا زلزال 6 فبراير المدمر في تركيا وسوريا أكثر من 47 ألف شخص حتى أمس السبت، وبلغ عدد الضحايا حتى الآن في سوريا نحو 6396 منذ وقوع الكارثة، فيما لم تعلن أي من الدولتين إحصائية عن عدد المفقودين.