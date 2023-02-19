«الأمم المتحدة»: طلب إفريقيا مقعد دائم في مجلس الأمن عادل وملائم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّ طلب إفريقيا الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي أمر ملائم وعادل.

وأشاد الأمين العام، خلال مباحثات مع الرئيسة الإثيوبية ساهلي وورك زودي، اليوم الأحد، بعملية السلام في إثيوبيا وتعهد بمواصلة دعم الأمم المتحدة لتعزيز السلام في إثيوبيا والمنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الأثيوبية.

رغبة في التمثيل الإفريقي في مجلس الأمن

وأوضح أنّ الأفارقة ليسوا ممثلين في مجلس الأمن الدولي، الذي تم تشكيله بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ولديه 5 أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض، مشيرا إلى أنّه من العدل تمامًا منح تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن الدولي مع عضو دائم.

انتقادات لمجلس الأمن

يذكر أنّ مجلس الأمن قد تعرض لانتقادات من قبل الكثيرين لأنه لا يوفر فرصة لسماع صوت أفريقيا في المحافل الدولية، وطالب الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه مرارًا وتكرارًا بمقعد دائم في المجلس.