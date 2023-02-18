مصر تستعد لاستلام رئاسة مجلس المياه في قارة أفريقيا

تستعد مصر، خلال فبراير الحالي، لتسلم رئاسة المجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأماكو» لمدة عامين وهو الكيان المؤسسي المعني بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وتم تشكيله في عام 2002 في أبوجا بنيجيريا، ويهدف لتعزيز التعاون والأمن وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر في الدول الأعضاء من خلال الإدارة الفعالة للموارد المائية في القارة الأفريقية وتوفير خدمات إمدادات المياه.

مهام مجلس وزراء المياه الأفارقة

وقالت وزارة الموارد المائية والري إن مهمة «المجلس» تتمحور في توفير التوجيه اللازم الخاص باستخدام وإدارة الموارد المائية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على النظم الإيكولوجية الأفريقي.

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: «إن مصر ستقوم خلال رئاستها للدورة الحالية بإنشاء مركز التكيف في قطاع المياه في عموم القارة وبناء الخبرات في مجال إدارة المياه، فضلا عن رفع أجندة المياه داخل الاتحاد الأفريقي من خلال اللجان المختصة بالمياه والبيئة».

وأوضح أنه في عام 2008 عقدت الدورة العادية الحادية عشرة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي في مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور زعماء قارة أفريقيا واتفق فيها الرؤساء على ضرورة تسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة الأفريقية، وضمن ذلك يتم تكليف مجلس وزراء المياه الأفارقة بوضع وتنفيذ استراتيجية لتنفيذ هذا الأمر.

ولفت المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الأماكو يعد إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز تواصل الدول مع بعضها البعض بما في ذلك دول حوض النيل، وهو منصة ما يعزز وجود منصة للتعاون الثنائي والإقليمي وبحث إتاحة فرص لإقامة مشروعات تنموية تهدف للنهوض بالقارة، لذا تحرص مصر على التواجد في جميع الفعاليات التابعة لمجلس وزراء المياه الأفارقة.

وزير الري يجري جولة خارجية في الكونغو الديمقراطية

من جانبه يجري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جولة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، على رأس وفد رفيع المستوى من الوزارة في زيارة تستمر لمدة يومين يجري العديد فيها العديد من المباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين.