خبير لـ «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تمر بأسوأ فترة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية

أكد الدكتور أنور القاسم الخبير الاقتصادي بصحيفة «فايننشال تايمز»، أن بريطانيا تمر بأسوأ فترة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن التضخم في بريطانيا هو الأعلى منذ 40 عامًا، وأن بريطانيا بحسب صندوق النقد الدولي هي أكبر دولة صناعية كبرى متضررة من الأزمة الروسية الأوكرانية، متوقعًا أن تدخل نفقا مظلما بين الانكماش الاقتصادي والركود، معتبرًا أنه أخطر ما يمكن لأي اقتصاد.

وأضاف أن الموقف البريطاني تجاه أوكرانيا، واضح، مشيرًا إلى أن هناك خلافا تاريخيا بين روسيا وبريطانيا، وهناك صراع دائم بينهما.

بريطانيا تعتبر أمن أوكرانيا من أمنها

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بريطانيا - مثل باقي دول أوروبا - تعتبر أمن أوكرانيا من أمنها، وأنه في حالة سقوط أوكرانيا في يد الروس ستكون كل أوروبا فريسة في يد روسيا.

وأشار إلى أن بريطانيا تريد هزيمة روسيا في أوكرانيا، حتى تتشتت ولا تعيد تجميع دول الاتحاد السوفيتي السابق، مشددًا على أن المسألة أكبر من الاقتصاد.