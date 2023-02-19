تفاصيل افتتاح المرحلة النهائية لأعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي.. فيديو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل افتتاح المرحلة النهائية لأعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي، موضحًا: «واحدة من الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال تطوير الرعاية الصحية من حيث الكم والكيف هي مستشفى بدر الجامعي، أحدث ما انضم إلى منظومة تقديم الخدمة الصحية في جمهورية مصر العربية».

مستشفى بدر الجامعية أحد المستشفيات التي تخدم منطقة مهمة جدا

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «مستشفى بدر الجامعية أحد المستشفيات الذي يخدم منطقة مهمة جدا وهي منطقة بدر وعدد سكانها يزيد عن نصف مليون نسمة، بالإضافة إلى التوسعات الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأصبح لدينا وحدة للقسطرة القلبية، ووحدة لعلاج الأورام، ووحدة للتشخيص والعلاج بالمناظير».

زيادة عدد الأسرة إلى 230 سريرًا

وأشار «عبدالغفار»، إلى أنّ التطوير يشمل زيادة عدد الأسرة من 65 إلى 230 سريرًا، أي جرى إضافة 170 سريرًا لمنظومة الرعاية الصحية، وغرف الرعاية المركزة زادت من 6 غرف إلى 29 غرفة، أي زيادة قدرها 23 سرير عناية مركزة، وجرى زيادة حضانات الأطفال من 10 إلى 18 حضانة، ومن 10 إلى 18 ماكينة غسيل كلوي، ومن 9 عيادات إلى 28 عيادة، ومن جهاز أشعة إلى 5 غرف للأشعة.

توسع كبير من حيث الكم ومن حيث الكيف

وتابع: «نتحدث عن توسع كبير من حيث الكم ومن حيث الكيف، زيادة عددية أفقية وزيادة تخصصية في مجال تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات الجامعية».