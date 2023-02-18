افتتاح المرحلة الثالثة من أعمال مستشفى بدر الجامعي.. وحدات مناظير «صور»

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أعمال تجهيزات المرحلة الثالثة للمستشفى الجامعي بمدينة بدر محافظة القاهرة.

تفاصيل المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى بدر الجامعي

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، إن الافتتاح تتضمن المرحلة الثالثة عمليات النساء والتوليد وتشمل 3 غرف عمليات، وكذلك افتتاح وحدة مناظير، وتشمل مناظير الجهاز الهضمى العلوى ومنظار القولون ووحدة متخصصة فى مناظير الفراغ الثالث ومناظير القنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسى، ويتم أيضا افتتاح وحدة رعاية الأطفال حديثى الولادة بسعة 20 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلى بسعة حوالى 70 سريرا ليتم إضافتها لباقى أسرة المستشفى، إضافة إلى افتتاح المبنى الإدارى ويشمل مكاتب إدارة المستشفى والإدارات المالية والقانونية والإدارية والموارد البشرية ووحدات الجودة ومكافحة العدوى.

تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين

وذكر «قنديل»، أن مستشفى بدر الجامعي أحد الصروح الطبية الضخمة، التي تقدم خدماتها للمواطنين بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير المستشفى تخضع لمتابعة مستمرة من وزير التعليم العالي.

وأوضح، أن المستشفى يقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبي واكتساب الخبرة العملية، فضلًا عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى دورها البارز والمهني في الجراحات المُعقدة التي تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات في التخصصات الطبية الدقيقة.