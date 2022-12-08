افتتاح المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى بدر الجامعي فبراير المقبل

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان جولة لمتابعة ما تشهده مستشفى بدر الجامعي التابعة لكلية الطب من استعدادات مكثفة من تشييد وبناء، تمهيدًا لافتتاح المرحلة الثالثة والنهائية من أعمال التطوير والتحديث، لكي تكون مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال الحالات حيث تخدم المستشفى منتسبي الجامعة حلوان، والتأمين الصحي والشركات وسكان المنطقة المحيطة بالمستشفى لمناطق بدر والشروق والتجمع والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان وجنوب الشرقية.

تطوير المستشفيات الجامعية

وتابع الدكتور السيد قنديل بمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثالثة والإنشاءات في الدور الثالث للمستشفى، وتعاون الإدارة الهندسية للجامعة مع الشركة المنفذة والعمل على سرعة الإجراءات حتى تستطيع الجامعة افتتاح المرحلة الأخيرة والنهائية في شهر فبراير 2023.

ومر على جميع الأجنحة بالمستشفى والمبنى الإداري الخاص بها، مؤكدا اهتمام الجامعة الموسع بتطوير المستشفيات الجامعية لما له من أهمية كبيرة على صحة المواطن وتدريب الطلاب والارتقاء بالبحث العلمي.

أوضح الدكتور وليد السروجي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن مشروعات تطوير المستشفيات الجامعية، تشهد طفرة كبيرة في عملية التطوير والتحديث مع انتظام العمل بداخلها لتقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل.

تفاصيل المرحلة النهائية لتطوير المستشفى

وأكد الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، على وجود نخبة من أمهر الأساتذة الاستشاريين، لإجراء كافة العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة بفضل ما يمتلكه المستشفى من تطور هائل فى التجهيزات الطبية التي توفرها رئاسة الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد فاضل، مدير عام المستشفى، أن المرحلة النهائية تشمل الداخلي الدور الثالث، المبنى الإداري بسعة 80 سرير، ووحدة النساء، والحضانات، وحدة المناظير، ما سيعود بدوره على رفع أداء المستشفى في خدمة المجتمع المحيط بشكل موسع وكبير.