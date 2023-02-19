محافظ الشرقية: تخصيص 10 ملايين جنيه لتوسعة ورصف شارع بالقنايات

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة النقل، بمتابعة الشركات المسند لها أعمال رصف الشوارع الداخلية وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية، مشدداً على سرعة البدء في تنفيذ أعمال رصف وتوسعة شارع بطريق ترعة القنايات ليتراوح عرضه ما بين 40 إلى 50 مترا، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وذلك بعد أن تم تخصيص 10 ملايين جنيه لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالشارع.

معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف

جاء ذلك خلال قيامه بجولة ليلية بشوارع مدينة الزقازيق للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف التطوير الجارية بشوارع المدينة، بحضور مراد رأفت، السكرتير العام المساعد، وعلي الصناديلي، رئيس مركز الزقازيق، ورضا محمد إبراهيم، وشعبان أبوالفتوح، رئيس حي ثان.

تفقد أعمال إنشاء نفق عرابي

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال الإنشاء الجارية بنفق عرابي والمُقام بتكلفه 240 مليون جنيه، حيث يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب المدينة ويُساهم في فك الاختناقات المرورية وتخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

واطمأن المحافظ على حجم الأعمال بالنفق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية وتم استخراج التصاريح اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة، والحفر أسفل خطي 5 و6 بالنفق حتى يتسنى البدء في أعمال التطوير والتجميل بالطرق السطحية واستكمال أعمال الرصف والتشطيب أسفل النفق.

وأكد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الأعمال مع الشركة المنفذة، وتذليل كافة العقبات أمامها وكذلك التنسيق مع إدارة المرور ورئاسة مركز الزقازيق لنقل مخلفات الحفر والمعدات ليلاً لتفادي حدوث تكدسات مرورية بالمنطقة وتخفيف حدة الزحام بها.

توسعة شارع المشير أحمد إسماعيل

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير والتوسعة الجارية بامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل (الأمن الغذائي)، والتي تشمل إزالة الجزيرة الوسطى، ونقل محولات الكهرباء، وذلك لتوحيد اتجاه حركة السيارات لتتماشى مع أعمال التطوير بمنطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتخفيف حدة الزحام بشوارع المدينة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالشارع وإزالة كافة المعوقات للبدء فورا في تنفيذ أعمال الرصف وتهيئة الشارع أمام حركة السيارات والمارة استكمالاً لمخطط التطوير الذي تشهده شوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وقدم محافظ الشرقية الشكر لرجال الأمن والمرور على تواجدهم الدائم لحفظ أمن المواطنين وتنظيم حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بشوارع المدينة أثناء تنفيذ أعمال الرصف والتطوير باستخدام شوارع بديلة.

توصيل المرافق لمنازل حي المستشارين

كما انتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقة حي المستشارين للاطمئنان على انتهاء أعمال توصيل المرافق العامة للمنازل بالمنطقة وإزالة كافة المعوقات أمام أعمال الرصف والتطوير والتي تأتي ضمن خطه التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق ليمثل محوراً مرورياً جديداً للربط بين طريق الرملية وطلبة عويضة، وكذلك لتخفيف الكثافة المرورية على شارع طلبة عويضة.

وحرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمحور المروري الجديد، امتداد شارع طلبة عويضة، والمار بطريقي السلام والرملية والذي يشمل إقامة حوائط ساندة وأعمال رصف، وذلك للربط بين طريق السنبلاوين الزقازيق وامتداد شارع طلبة عويضة بطريق الرملية السلام، مشدداً على سرعه الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.