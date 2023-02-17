رؤساء المدن بالمنوفية يتابعون أعمال رصف الشوارع ضمن خطة العام الحالي

واصل رؤساء المدن والأحياء بمحافظة المنوفية أعمال رصف الطرق، حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا فرد طبقة الرصف النهائي بالبر الغربي، وذلك ضمن خطة الاستثمارية لأعمال الرصف التي تشملها المدينة لمتابعة الموقف التنفيذي والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف، بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية.

رصف الشوارع في مدينة الشهداء

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، فرد وتسوية طبقة السن بطريق «زاوية الناعورة - جزيرة الحجر - كفر حجازي»، أحد قطاعات طريق 16، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بإجمالي طول 23 كيلومترا من مزلقان «العراقية - زاوية الناعورة - جزيرة الحجر - كفر حجازي - كفر دنشواي - دناصور - زاوية البقلى - بشتامى - عمروس».

كما تابع أعمال الرصف النهائية بشارع جودة بالشهداء ضمن 16 شارعا من المقرر رصفها خلال العام المالي الحالي، حيث تم انتهاء أعمال الرصف بداية من شارع طلعت حرب وحتى شارع شعلان مع شارع مدرسة الأرقم، بطول 800 متر وعرض 8 أمتار، وجار أعمال رصف شارع الشيخ منصور الذي يربط بين شارعي بورسعيد والنصر، ويبلغ طوله 500 متر وعرضه 8 أمتار، وتنفيذ مديرية الطرق والنقل، بالإضافة إلى متابعة أعمال مسح وتسوية وإزالة الأرصفة بشارع فرن الأهرام بطول 150 مترا وعرض 5 أمتار بداية من شارع كمال النجار حتى شارع المحكمة، تمهيداً لفرد طبقة السن.

رصف الشوارع في قويسنا وبركة السبع

فيما تابع رئيس مركز ومدينة قويسنا استكمال أعمال الرصف بشوارع عبدالله الطور وإبراهيم خليل والجداوي، وتركيب إنترلوك بحارة حسن باشا، ضمن خطة الرصف للعام الحالي 2023/2022 لتحسين ورفع كفاءة الطرق بالمدينة.

وفي بركة السبع، تابع رئيس المركز والمدينة استكمال الأعمال التمهيدية للرصف بمتفرعات شارع بورسعيد، حيث يجري فرد طبقة السن وتسويتها تمهيدا للبدء في الرصف لتحسين ورفع كفاءة الطرق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف الشوارع في أشمون وشبين الكوم

وفي مركز أشمون أكد رئيس المدينة أنه جار أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردها بطريق داير الناحية بقرية جريس، بطول حوالي 1300 متر، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز أشمون، والتي تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية، وكذلك متابعة استكمال أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردها بالشارع الخلفي لعبد المنعم رياض خلف مجلس مدينة أشمون، ضمن خطة الرصف التي تتم بشوارع المدينة.

وأشار رئيس مدينة أشمون إلى أنه سيتم رصف هذا الشارع بداية من مجلس المدينة وحتى تقاطع شارع خالد بن الوليد بطول حوالي 400 متر.

وفي نطاق حي شرق شبين الكوم، تابعت رئيسة الحي أعمال فرد طبقة السن بشارع أنور السادات بكفر المصيلحة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لتذليل العقبات لنهو الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة.