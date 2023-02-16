محافظ الإسكندرية: «تكلفة رصف الشوارع 5 ملايين جنيه للكيلو متر الواحد»

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تواجه منذ 17 يوما نوات متتالية، وهو ما يؤثر على الإنارة والطرق، لافتا إلى أن تكلفة إعادة رصف شوارع المحافظة بعد النوات، تصل لنحو 5 ملايين جنيه للكيلو متر الواحد.

زيادة الاعتمادات المالية

وطالب محافظ الإسكندرية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة 60 طلب إحاطة بزيادة الاعتمادات المالية الموجهة لرصف الطرق، وإيجاد حلول لمشكلة رصف الطرق سنويا بسبب النوات.

وقال: «المحافظة تتعرض لنوات متتالية تؤدي إلى تدهور حالة الشوارع وهذه النوات تمثل معوقا حقيقا أمام المحافظة، ولابد من ميزانيات لإعادة تأهيل الشوارع مرة أخرى قبل الصيف المقبل».

وطالب السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المحافظ بالإعلان عن خطة بشأن ترميم الحفر في شوارع محافظة الإسكندرية بشكل عام، مما سيخلق حالة من الارتياح في الشارع والشعور بأن هناك جهود تبذل على أرض الواقع، وخلق حالة من اللحمة بين النواب والجهة التنفيذية.

وطالب السجيني خلال عرضه لطلبي الإحاطة المقدمين منه بشأن سوء حالة الإنارة العامة بالشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية، بضرورة العمل على رفع كفاءتها، وسوء حالة الطرق والشوارع الجانبية، لاسيما في ظل انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله.

صيانة الطرق

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، المحافظ بتقديم حصر شامل بتكلفة الرصف للشوارع، على أن يدخل ضمن حساب ميزانية صيانة الطرق لتعزيز موارد المحافظة واستخدام هذه الاعتمادات في رصف وصيانة الطرق سنويا.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «هناك خلل بين الأرقام والأعمال على أرض الواقع، فالمحافظة تعلن عن جهودها فيما يخص الرصف الإنارة، ولكن أين هذا الرقم على أرض الواقع، ومن ثم هذا يعنى أن هناك خلل، مطالبا أن تتطابق الأرقام مع الواقع».

وتابع: «الحديث عن وجود خلل ليس انتقاص من المجهود المبذول، ولكن وجود حلقة مفقودة، بين الأرقام والجهود على أرض الواقع، والمواطنون يعنيهم الحلول الواقعية والجذرية للمشاكل الموجودة سواء الخاصة بالرصف أو الإنارة».