الانتهاء من أعمال رصف وتخطيط طريق «بحري ترعة السلام» جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية، ضمن الخطة الموسعة لتطوير الطرق بجميع أحياء بورسعيد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

تخطيط طريق ترعة السلام

وأكد محافظ بورسعيد الانتهاء من أعمال رصف وتطوير وتخطيط طريق بحري ترعة السلام بداية من محور 30 يونيو وحتى الوصول لمستشفى 30 يونيو، بطول 2.5 كيلومتر بنطاق حي جنوب بورسعيد.

تطوير طرق المنطقة الصناعية

وأوضح محافظ بورسعيد أن خطة تطوير الطرق بحي الجنوب شملت عددا من المناطق، وأهمها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والطرق المؤدية لقرى الجنوب، ومحور شادر عزام، والحوض السمكي، وذلك في إطار الطفرة التي يشهدها حي الجنوب في الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت تطوير مختلف الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، منها محور 30 يونيو الذي يحيط ببورسعيد، ويصل بينها وبين محافظات أخرى في وقت أقل، ضمن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.