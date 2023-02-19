وكالة الأنباء السعودية: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب جنوب شرق المملكة

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، إنَّه تمّ رصد هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر، وقعت في جنوب شرق المملكة، صباح اليوم الأحد، وعلى عمق 16 كيلومترًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في نبأ عاجل.

بدوره، قال المتحدث باسم الهيئة إنَّ الهزة وقعت في الساعة 7:55 بالتوقيت المحلي، وتبعد عن الحدود السعودية بنحو 240 كيلومترا في الجزء الشرقي لسلطنة عمان ولا يوجد لها تأثير أو خطورة على الأراضي السعودية.

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب سلطنة عمان

وصباح اليوم، ضرب زلزال قوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وسط شرق سلطنة عمان، وفقا لما أعلنه مركز «رصد الزلازل» بجامعة السلطان قابوس، على حسابه الرسمي عبر «تويتر».