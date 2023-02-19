زلزال يضرب سلطنة عمان.. و«جامعة قابوس» تنشر تفاصيل الهزة

شهدت سلطنة عمان، صباح اليوم، زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط شرق البلاد، وكشف مركز «رصد الزلازل» بجامعة السلطان قابوس، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن تفاصيل الهزة الأرضية.

وأوضح مركز «رصد الزلازل» بجامعة السلطان قابوس، أنّ الهزة الأرضية، ضربت مدينة «الدقم» الواقعة على بحر العرب في الساعة 7:55 صباح اليوم بالتوقيت المحلي «05:55 صباحا بتوقيت القاهرة».

زلزال الدقم وقع على مسافة 451 كيلو متر جنوب غرب مسقط

وأضاف مركز «رصد الزلازل» بجامعة السلطان قابوس، أنّ بؤرة زلزال الدقم وقعت على عمق 16.3 كيلو متر تحت سطح الأرض، مشيرا إلى أنّ الهزة الأضية وقعت على مسافة 451 كيلو متر جنوب غرب مدينة مسقط و470 كم شمال شرق صلاله، ووقعت على بعد 9 كيلومترات شمال غرب غرب «الدقم».

أقوى زلزال بسلطنة عمان وقع في مارس 2002

وفي وقت سابق، ذكر مركز «رصد الزلازل» بجامعة السلطان قابوس، أنّ أقوى زلزال تم تسجيله بالسلطنة في 12 مارس 2002 بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر قرب «ولاية مدحاء».

وتابع «رصد الزلازل» بجامعة السلطان قابوس، أنّ المركز سجل منذ إنشائه، 55 زلزالا محسوسا في السلطنة تراوحت قوتها بين 2.5 إلى 3.5 درجة على مقياس ريختر وبعضها يزيد على 4.5 درجة في البحر، وفقا لما ذكرته صححيفة «عمان».