هزة أرضية بقوة 3.3 درجة تضرب منطقة الحدود «التركية السورية»

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود التركية السورية، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 5 كيلو مترات.

وأوضح «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 39 كيلو متر شمال شرق «الإسكندرونة» بـ«هطاي» جنوب تركيا.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن جنودا روسيين في سوريا تبرعوا بأكثر من 2.5 طن من الأدوية لمساعدة المستشفيات في مدينة «حلب» شمال البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت قيادة شرطة محافظة «حلب» السورية بدات في وقت سابق، إزالة الأنقاض عن 57 آلية في مرآب المرور، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».