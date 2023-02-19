«التضامن»: افتتاح القرية التراثية في سيناء بعد عيد الفطر

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك منصة إلكترونية لتسجيل الأسر المنتجة للمشاركة بمعرض ديارنا، إذ يتم استكمال قاعدة البيانات، والعمل على الشفافية وتنوع المنتجات، وهندسة المعارض وتنوعها والاهتمام بجودة المنتج.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلام عن تفاصيل إطلاق النسخة 65 لمعرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي ينطلق الخميس المقبل بمشاركة 400 عارض.

القرية التراثية في سيناء

ولفتت الوزارة، إلى أن القرية التراثية، في سيناء سيتم افتتاحها بعد عيد الفطر، وسيتم لقاء تنسيقي خلال شهر مارس لعرض الحرف التي يتم مشاركتها، موضحة أن كل وزارة تشارك بمنتجاتها.

وأكدت أنه يتم إتاحة فرص الإقراض للمشاركين، وغيرها من المنح، والتدريب الحرفي واستحداث تصاميم جديدة، وتنظيم زيارات العارضين بمختلف المحافظات.

من جانبه، قال نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة توبياس كراوس، إن العديد من المشروعات قائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لخدمة الموطن، وتصل المشاركة الأوربية إلى مليار و300 مليون دولار، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يشارك لأول مرة في معارض ديارنا، ولكن سيكون هناك العديد من المشاركات خلال الفترات المقبلة.