معلومات عن معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والأثاث بعد افتتاحه في الأقصر

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، ومعرض الأثاث، الذي يقام للمرة الأولى بمحافظة الأقصر، بمشاركة الاتحاد التعاوني الإنتاجي والجمعيات التعاونية للأثاث بدمياط، إذ تستمر فعاليات المعرض الذي يقام بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر، في الفترة من 29 يناير الجاري، وحتى 9 فبراير المقبل، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

مشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث

يقام المعرض على مساحة 1800 متر مربع، ويقوم العارضون بعرض منتجات متنوعة من السجاد والكليم والإكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والإكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها «أسوان وسوهاج وأسيوط وبني سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية»، إضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث التي تعرض حجرات النوم والصالون والأنتريهات بأسعار اقتصادية.

تسويق المنتجات اليدوية والحرفية المعبرة عن التراث المصري

وأوضحت «التضامن»، أن إقامة معرض «ديارنا» بمحافظة الأقصر، سواء للحرف اليدوية والتراثية أو للأثاث، يأتي استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكل منتجاته، وكذلك للجمعيات التعاونية الإنتاجية، كما أنه يأتي في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كل محافظات الجمهورية.

توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين

وأضافت أنه يجري الحرص على التوسع في إقامة معرض «ديارنا» بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص كذلك على إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.