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«التضامن»: نحرص على تمثيل كل المحافظات في معرض ديارنا.. «فيديو»

كتب:

شريف سليمان
11:06 ص | الجمعة 10 فبراير 2023
معرض ديارنا

معرض ديارنا

قال صبري عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّه يجري الإعداد لافتتاح معرض ديارنا في كايرو فيستيفال في منطقة التجمع الخامس، إذ أنه مقام على نحو 2800 متر، برعاية الوزارة.

وأضاف عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر: «فتحنا باب التسجيل للعارضين أو الأسر المنتجة التي ترغب في المشاركة بالمعرض بداية من مساء الثلاثاء، وأهم الشروط أن يكون المنتج جيدا وقادرا على المنافسة».

شرط اختيار منتجات «ديارنا»

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي: «من نجد أن منتجه جيد ويرتقي للمنافسة ويعرض ويحقق مبيعات ويشغل أسرا منتجة، فإننا نختاره من خلال لجنة، كما نراعي تعدد المنتجات ونراعي تمثيل المحافظات كلها، لدينا محافظات متميزة جدا ببعض المنتجات التراثية والحرفية».

معرض الأقصر

وأكد: «لدينا معرض في الأقصر للأثاث والحرف اليدوية، وهناك عارضون يعرضون منتجات متميزة، وحصلنا على تعليمات من الوزيرة لفتح أسواق في كل المحافظات ونحاول تسويق كل المنتجات المصرية، وبخاصة الأسر المنتجة لأنها أسر تحتاج إلى دعمنا».

 

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