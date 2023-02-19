غلق 29 منشأة وضبط 2933 حالة إشغال متنوع خلال أسبوع في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

غلق 29 منشأة في الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن أحياء شرق ووسط ومنتزه أول، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، نفذت حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، وأسفرت عن غلق 29 منشأة، والتحفظ على عدد 2933 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 512 محضرا متنوعا بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ341 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال أسبوع.

استمرار الحملات في أحياء الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.