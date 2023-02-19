عاجل.. الحكومة: لا صحة لشائعات خفض مستحقات برنامج «تكافل وكرامة»

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي أكدت عدم صحة ما تردد جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة التضامن، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ صرف مستحقات تكافل وكرامة منتظم لجميع المستفيدين بشكل طبيعي وبذات القيمة المقررة دون انتقاص من قيمتها، عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

وأوضحت وزارة التضامن، أنّه جرى زيادة عدد المستفيدين ليبلغ 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، يتم تمويل 4.6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وبتمويل نقدي يصل لنحو 28 مليار جنيه، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزانة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تظلمات برنامج تكافل وكرامة

وناشدت الوزارة، المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة في الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي tk.moss.gov.eg، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.

مستحقات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023

وفي سياق متصل، تم بدء صرف مستحقات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 يوم 15 من الشهر الجاري، للمستفيدين من حاملي بطاقات ميزة البنكية، من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري، وماكينات الصراف الآلي للبنوك، فيما يتم توجيه المواطنين الذين لم ينتهوا من استبدال البطاقات الزرقاء القديمة بكارت ميزة الجديد، لسرعة استبدالها لصرف مستحقاتهم المالية الخاصة ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، من خلال توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية المتواجدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وتقديم المستفيد من تكافل وكرامة، صورة من الرقم القومي الخاص به، والرقم السري، واستلام بطاقة ميزة، ويتم تفعيلها من خلال الإدارات الاجتماعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تسهيلا على المواطنين لضمان صرف مستحقاتهم بسهولة ويسر.

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