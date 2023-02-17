طرق الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة».. تعرف على الخطوات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إتاحة رابط الاستعلام عن «تكافل وكرامة»، لشهر فبراير2023، على الموقع الرسمي لها، لافتة إلى بدء صرف دعم «تكافل وكرامة»، النقدي من يوم الأربعاء الماضي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي أن نحو 5.2 مليون أسرة تصرف الدعم النقدي شهرياً، بما يشمل 22 مليون مستفيد، لافتة إلى إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/ واتباع عده خطوات نستعرضها لكم كالتالي:

ـ الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 المعلن على موقع وزارة التضامن.

ـ يُطلب من المستعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير2023، ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على استعلام.

ـ على الفور وفي ثوان معدودة تظهر البيانات التالية للمستعلم: «نوع بطاقة الدعم النقدي للمستفيد سواء تكافل أو كرامة، وحالة بطاقة الدعم سواء سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

ـ إذا ما كانت البطاقة سارية يظهر للمستعلم قيمة الدعم، وإذا كانت متجمدة يتم توضيح السبب، كما يٌمكن معرفة سبب رفض القبول في برنامج الدعم النقدي.

شروط استمرار معاش تكافل وكرامة

ولاستمرار صرف معاش تكافل وكرامة هناك عدة شروط أوضحتها وزارة التضامن، تتمثل في «التزام الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي بإلحاق أطفالها في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة بمدارس التعليم الأساسي والانتظام بالحضور بنسبة لا تقل عن 80 %، كما يُشترط لاستمرار صرف الدعم تلقي الأطفال تحت سن 6 أعوام كل التطعيمات، وتسجل الزيارات للوحدة الصحية في سجلات الخاصة بالمشروطية، كما يشترط ألا تزوج الأسرة المستفيدة أبنائها تحت سن 18 سنة».

الأوراق المطلوبة لتكافل وكرامة

ـ شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.

- إثبات قيد من المدارس الملتحق بها الأبناء الأطفال ملتحقين بها.

- بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان تبعيات الوحدة الاجتماعية للزوج وللزوجة.

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو محضر الهجر من قسم الشرطة.

- خطاب من السجن في حالة أسرة المسجون.

- صورة بطاقة التموين للأسر التي لديها بطاقة.