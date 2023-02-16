تكافل وكرامة.. التفاصيل الكاملة للاستعلام والتسجيل والصرف

تزامنا مع صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لأكثر من 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 22 مليون مستفيد، أوضحت وزارة التضامن، أنّه يمكن الاستعلام عن الصرف أو تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

معايير القبول في برنامج تكافل وكرامة

ولفتت وزارة التضامن عبر الموقع الرسمي لها، أنّ معايير القبول في برنامج الدعم النقدي المشروط، تتمثل في استيفاء بيانات التقدم للبرنامج، كما يشترط أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة للحصول على الدعم تحت خط الفقر، بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، ويشترط للقبول في البرنامج، عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو معاش تأميني.

كيفية التسجيل للحصول على تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنّه يتم التقدم للحصول على تكافل وكرامة مجانا دون دفع أي رسوم من خلال التوجه لأقرب وحدة اجتماعية تتبع محل السكن، وتقديم المستندات الآتية للوحدة الاجتماعية «صور قسيمة الزواج أو الطلاق، وصور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر، وصور شهادة الميلاد الكمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 عاما، وقيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وقيد طالب للمقيدين جامعيا، وصورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، وصورة شهادة وفاة الزوج للأرامل».

كيفية الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن إلى إتاحة الاستعلام عن الصرف من خلال الخط الساخن للبرنامج 19680، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، عن طريق الدخول إلى موقع الوزارة، ثم إدخال الرقم القومي للمستعلم، ثم الضغط على استعلام، وتظهر على الفور نوع بطاقة الصرف وبيانات المستعلم وقيمة الدعم إذا كانت البطاقة سارية، كما يظهر حالة البطاقة إذا كانت متوقفة أو قيد الفحص».