رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2023.. «علشان تعرف موقفك»

بدأ مستفيدو «تكافل وكرامة» في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، صرف الدعم النقدي لشهر فبراير 2023، لتؤكد وزارة التضامن أنه تم اتاحة رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير2023 على الموقع الرسمي لها: «علشان تعرف موقفك من الصرف».

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم الصرف شهريا لنحو 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 22 مليون مستفيد، مؤكدة أن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير2023، يتم من خلاله الاستعلام عن الدعم الشهري ويمكن الدخول إليه بخطوات بسيطة كالتالي:

- الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2023 المعلن على موقع وزارة التضامن المرفق من هـــنا.

- يطلب من المستعلم عن عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير2023 ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على استعلام.

- على الفور وقى ثوان معدودة تظهر البيانات التالية للمستعلم «نوع بطاقة الدعم النقدي للمستفيد سواء تكافل أو كرامة، كما يظهر حالة بطاقة الدعم سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

- في حالة إذا كانت البطاقة سارية يظهر للمستعلم قيمة الدعم، وإذا كانت متجمدة يتم توضيح السبب، كما يمكن معرفة سبب الرفض للقبول بالبرنامج.

شروط استمرار صرف تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك عدة شروط للاستمرار في صرف الدعم النقدي تتمثل في «التزام الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي بإلحاق أطفالها في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة بمدارس التعليم الأساسي والانتظام بالحضور بنسبة لا تقل عن 80 %، كما يشترط لاستمرار صرف الدعم بتلقي الأطفال تحت سن 6 أعوام كل التطعيمات، وتسجل الزيارات للوحدة الصحية في سجلات الخاصة بالمشروطية، كما يشترط ألا تزوج الأسرة المستفيدة أبنائها تحت سن 18 سنة.