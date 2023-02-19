محافظ بني سويف يطلق إشارة بدء منافسات بطولة الجمهورية للكاراتيه

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إشارة بدء بطولة الجمهورية للأدوار التمهيدية للقطاعات في لعبة الكاراتيه لمحافظات شمال ووسط الصعيد للأعمار السنية تحت 15 و16 سنة، والتي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه، بالتعاون مع منطقة بني سويف، بالتنسيق مع الشباب والرياضة، وذلك بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، والكابتن أمين الزعبلاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري نائب رئيس اتحاد شمال أفريقيا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والكابتن طارق رجائي، رئيس اللجنة الحكام المصرية وعضو لجنة الحكام الدولية، واللواء محمد أبوزيد، رئيس منطقة الكاراتيه ببني سويف، والدكتور مصطفى إبراهيم، مدير عام الشباب والرياضة، والنائب محمد رجب عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف، ومسؤولو المناطق بمحافظات شمال ووسط الصعيد المشاركة في البطولة.

محافظ بني سويف: الرياضة ممارسة شريفة

وفي كلمته خلال افتتاح البطولة، أعرب محافظ بني سويف عن ترحيبه باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة التي تستضيفها بني سويف، متمنيًا لهم التوفيق والتميز في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، معرباً عن تقديره لمجلس إدارة الاتحاد المصري لاختياره بني سويف لاستضافة فعاليات البطولة، مؤكداُ على أهمية تقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح البطولة.

توسيع قاعدة ممارسة لعبة الكاراتيه

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد المصري عن تقديره لمحافظ بني سويف، وحرصه على التواجد في افتتاح البطولة التي تستضيفها بني سويف، ويشارك فيها لاعبون ولاعبات في مراحل سنية مبكرة خاصة بين طلبة المدارس، ضمن خطة الاتحاد لنشر وتعزيز اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسة تلك الرياضة لاكتشاف الموهوبين والمتميزين فيها، لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب ورفع علم مصر والوطن العربي في المحافل الرياضية.

من جهته، أضاف مدير منطقة بني سويف، أن البطولة يشارك فيها لاعبون ولاعبات يمثلون 5 محافظات هي «بني سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد» في مراحل سنية تحت 15 و16 سنة، حيث تقام منافسات البطولة بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بمدينة بني سويف، ويقوم بالتحكيم فيها حكام معتمدين من الاتحاد المصري.