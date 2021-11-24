فوز طلاب تربية رياضية بالمراكز الأولى في بطولة الكاراتيه بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، نتائج بطولة الكاراتيه، للطلبة والطالبات، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، الأحد الماضي، بالصالة المغطاة القديمة باستاد الجامعة.

جاء ذلك تحت إشراف عز المنصوري، مدير عام رعاية الشباب المركزية، وإيهاب رمضان، مدير إدارة النشاط الرياضي، مشيدًا في ذلك بشباب الجامعة الواعد المتميز في مختلف المجالات ومهنئًا إياهم على مشاركتهم المشرفة في كافة المسابقات التي يتم تنظيمها على مستوي الجامعة وخارجها.

الكليات المشاركة فى البطولة

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن فعاليات البطولة شهدت مشاركة كليات التربية الرياضية والحقوق والخدمة الاجتماعية والتجارة والآداب والتمريض وكلية تكنولوجيا صناعة السكر، وذلك بواقع 39 طالب و24 طالبة مشاركين في البطولة، مضيفًا أن المسابقة خضعت للجنة تحكيم مشكلة من حكام منطقة أسيوط للكاراتيه، وأشرف عليها لفيف من العاملين بإدارة النشاط الرياضي يضم كلٍ من محمد محمود عبد اللاه، ومحمد يس شحاته، ومحمد حسني توفيق وجمال حسن رجب ورانيا عبده السيد.

الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى

وذكر الدكتور شحاته غريب، أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولي، حيث أسفرت البطولة في «الكاتا فردي طلبة» عن فوز الطالب عبد الرحمن أشرف أمير، بكلية التربية الرياضية، وفي «الكاتا فردي طالبات» فازت الطالبة سارة رفعت عزت بكلية التربية الرياضية.

أما في «الكوميتة طالبات»، فقد فازت الطالبة هينار محمد تمام، بكلية التربية الرياضية في وزن تحت 55 كجم، كما فازت الطالبة دينا محمد عبد العال، بكلية التربية الرياضية في وزن فوق 55 كجم.

وأضاف أن المسابقة أسفرت كذلك في مجال «الكوميتة طلبة» عن فوز الطالب محمد العربي محمد، بكلية التجارة في وزن 60 كجم، كما فاز الطالب عبد الرحمن أشرف أمير بكلية التربية الرياضية، في وزن 67 كجم، أما في وزن 75 كجم، فقد فاز الطالب أحمد عبده حسني بكلية التربية الرياضية، وفي وزن 84 كجم فاز الطالب عبد المعز أحمد علي بكلية التربية الرياضية، إضافةً إلى فوز الطالب تامر خليفة أحمد بكلية الحقوق في وزن فوق 84 كجم.

الهدف من البطولة

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة التام علي تعزيز الجانب الرياضي بالجامعة ودعمها علي نحو واسع، وذلك في إطار رسالتها الأكاديمية لدعم الطلاب وتشجيعهم على تبنّي نمط حياة صحي وبناء جيل سليم معافي فكرياً وبدنيًا.

وأكد تقديم وافر الاهتمام والدعم لكافة أفراد المجتمع الجامعي لممارسة مختلف الرياضات والأنشطة البدنية بوجهٍ عام واستثمار قدرات الطلاب الرياضية وتشكيلها والاستفادة منه في التنافس في البطولات الرياضية علي نحوٍ خاص بما يعزز من اسم ومكانة جامعة أسيوط محلياً ودولياً وعالميًا.