مادونا ترد على منتقدي تغير ملامحها: وقعت ضحية للتمييز ضد الشيخوخة

تعرضت النجمة الأمريكية مادونا إلى حملة واسعة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بملامح مختلفة في حفل توزيع جوائز جرامي الـ65، يوم الأحد الماضي، وخرجت المغنية عن صمتها للرد على تلك الانتقادات، قائلة إنّ التفرقة العمرية وكراهية النساء وراء التعليقات على حد تعبيرها.

وأضافت مادونا في تدوينة نشرتها عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي، «بدلا من التركيز على ما قلته في حديثي خلال الحفل، اختار العديد من الأشخاص التحدث فقط عن الصور المقربة لي التي تم التقاطها بكاميرا ذات عدسة طويلة بواسطة مصور صحفي، وهذا من شأنه تشويه وجه أي شخص»، كما استعارت كلمات الفائزة الكبرى في الحفل، بيونسيه، حيث كتبت: «لن تحطموا روحي»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

مادونا: وقعت ضحية للتمييز ضد الشيخوخة وكره النساء

وأوضحت نجمة البوب إنّها تعتقد أن انتقاد مظهرها يرجع إلى الرغبة في صد النساء لمجرد رفضهن الخروج من دائرة الضوء مع تقدمهن في السن، «مرة أخرى أقع في وهج التمييز ضد الشيخوخة وكره النساء الذي يتغلغل في العالم الذي نعيش فيه، عالم يرفض الاحتفال بالنساء بعد سن 45 ويشعر بالحاجة إلى معاقبتها إذا استمرت في الإرادة القوية والعمل الجاد والمغامرة».

مادونا: تعرضت للإهانة من قبل وسائل الإعلام منذ بدايتي.. ولن أغير مظهري

وتابعت في حديثها: «لم أعتذر أبدًا عن أي من الخيارات الإبداعية التي قمت بها ولا الطريقة التي أبدو بها أو مظهري ولن أقوم بذلك أبدأ، لقد تعرضت للإهانة من قبل وسائل الإعلام منذ بداية مسيرتي المهنية ، لكنني أفهم أن هذا كله اختبار».

وأضافت: «ويسعدني أن أقوم بالريادة حتى يتسنى لجميع النساء ورائي الحصول على وقت أسهل في السنوات القادمة.. اتطلع للوقوف في وجه النظام الأبوي والأهم من ذلك كله الاستمتاع بحياتي».