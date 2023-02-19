«الزراعة»: ارتفاع مساحات محصول الكتان لـ 29 ألف فدان لأول مرة

قالت الدكتورة أماني الرفاعي، رئيس قسم الألياف بمركز البحوث الزراعية، إن مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول الكتان ارتفعت هذا العام إلى 29 ألفا و990 فدانا لأول مرة مقارنة بـ 22 ألف العام الماضي بسبب أرتفاع أسعار الألياف والبذور لمستوى قياسي.

سعر طن الكتان يسجل 80 ألف جنيه لأول مرة

وأوضحت الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السعر سجَّل بداية الموسم الزراعي 90 ألف جنيه وتراجع حالياً ليستقر عند 80 ألف جنيه للطن من الألياف وهو سعر جيد للغاية، حيث سجَّل العام الماضي 40 ألف جنيه للطن، مشيرة إلى أن الفدان ينتج ما يقرب من نصف طن ألياف صافية، يُضاف إليها ما بين 400 إلى 500 كيلو للفدان بذرة وسجل سعر الطن 30 ألف جنيه، أي أن الفدان يحقق مكسبا يزيد عن 80 ألف جنيه، مشيرة إلى أنها تشمل تكاليف العمالة المرتفعة.

وأكدت أن الكتان يُعد من المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الكبير في الوقت الحالي وهو ما دفع المزارعين للإقبال عليه، حيث إنه من المحاصيل غير الشرهة للمياه، وفي مصر تقوم عليه صناعة الغزل والنسيج وتستخدم بذوره في إنتاج زيوت الطعام.

الرفاعي: يستخدم مستخرج الكتان في صناعة أوراق العملة «البنكنوت» وفلاتر السجائر والأخشاب

وأوضحت أنه يزرع في العديد من المحافظات أهمها الدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية، ويحقق إنتاجية مرتفعه حيث ينتج الفدان 5.5 طن منتجات أهمها الألياف والبذور بواقع طن منهما والباقي يستخدم في صناعات عديدة أخرى، مشيرة إلى أن هناك توجها من الدولة للتوسع في المحاصيل الزيتية ومن بينها الكتان الذي ينتج الزيت المعروف بالحار وعليه إقبال كبير، كما تستخدم الخيوط الناتجة منه في صناعة الحبال والدوبارة وصناعة أوراق العملة «البنكنوت»، وفلاتر السجائر والأخشاب وغيرها.