 لأول مرة.. كوبري من الكتان في هولندا بمشاركة مصريين

قالت الدكتورة هناء ضاحي، أستاذ العمارة المستدامة ومؤسس مركز تكنولوجيا المواد الرقمية بجامعة شتوتجارت الألمانية، إن مشروع كوبري بذرة الكتان شارك به 15 شريكا من دول ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا ممثلين في 5 جامعات و7 شركات و3 مدن، لافتة إلى أن المدن المدينة الهولندية الأولى انتهى بها تنفيذ الكوبري وافتتاحه في يوم الأرض الماضي، ومن المقرر أن يفتتح الكوبري الثاني في ألمانيا نهاية العام الجاري والكوبري الثالث في هولندا.

المرحلة الأولى من كباري بذرة الكتان تضمنت كباري المشاة للأفراد

وأوضحت «ضاحي» خلال استضافتها في برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC»، أن المرحلة الأولى من كباري بذرة الكتان تضمنت كباري المشاة للأفراد وستتضمن المراحل التالية كباري للسيارات، لافتة إلى أن المشروع يمر بمراحل متعددة للتأكد من سلامته وصلاحيته لمرور الأفراد والمركبات، خاصة وأن الكتان يعتبر أرخص من الخشب في حالة تطور الإنتاج وتكامله.

تحويل منتج الكتان من الأراضي الزراعية لمنتج نهائي

وأشارت الدكتورة هناء ضاحي، إلى أن إحدى الشركات المشاركة في المشروع، كان دورها فقط هو تحويل منتج الكتان من الأراضي الزراعية إلى المنتج الذي تحتاج إليه مشروعات الإنتاج النهائية ومنها إنشاءات الكباري وفقا لكل استخدام، موضحة أن الاتجاه إلى استخدام بذور الكتان أصبح ضروريا في ظل تزايد الطلب على الأخشاب.