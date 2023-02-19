انطلاق ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار «ساند»

نظم معهد إعداد القادة، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار «ساند»، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقيادة الدكتوركريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتورحسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وبحضور البطلة الأولمبية جيانا فاروق، والتي حققت أول ميدالية ذهبية لمصر في لعبة الكاراتيه.

وخلال انطلاق الجلسة الافتتاحية للملتقى، قدم الدكتور كريم همام مدير المعهد تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أهمية اللقاءات مع الشباب والاستماع إليهم، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية النبيلة والمتمثلة فى تحقيق التسامح والمحبة بين الناس، وضرورة استعادة الثقة لدى الشباب وتحمل المسؤولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية ورفع الوعي لديهم.

مكانة الشباب

كما أوضح «همام» حرص وزارات الدولة على التعاون المستمر لتعزيز مكانة الشباب والعمل على تنمية قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، وتفعيل دور الشباب، وحث الطلاب على تحقيق التميز في الأنشطة الطلابية.

وذكر مدير معهد إعداد القادة، أن هذا الملتقى يعد ركيزة أساسية لتحسين أداء الشباب، وذلك من خلال المشاركة والنمذجة وورش العمل المختلفة التى يقدمها المعهد بمشاركة مجموعة من المحاضرين والمدربين من العلماء والمفكرين.

مبادرة «ساند»

وأوضح «همام»، أن هذا الملتقى يأتى ضمن مبادرة «ساند»، لدعم وتشجيع الشباب على التحاور وتبادل الرؤى والأفكار لخلق جيل من الشباب الواعي.

واُستكملت فعاليات اليوم بلقاء بعنوان «الحلم والحقيقة»، وحاضر فيها كابتن جيانا فاروق البطلة الأولمبية، حيث ناقشت خبراتها مع الطلاب والحلم الذى دام انتظاره 21 عاما، حيث بدأت تمارس الكاراتيه، إلى أن أصبحت بطلة أولمبية وحققت أول ميدالية ذهبية لمصر في اللعبة بالأولمبياد.

وأوضحت البطلة الأولمبية للطلاب الصعوبات التى واجهتها خلال مشوارها الرياضي وكيف تغلبت عليها، موجهًا نصيحة للشباب بعدم الاستسلام وضرورة التمسك بالحلم وتحقيقه، كما أدير حواراً مفتوحا بين الطلاب والكابتن جيانا شمل العديد من الاستفسارات حول كيفية تحقيق الهدف وتنمية الذات وخلال تحاورها مع الطلاب حثت على الطموح والاصرار للوصول للهدف.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور كريم همام درع المعهد للكابتن جيانا فاروق تكريمًا لها.