طلاب جامعة أسيوط الأهلية يحصدون مراكز متقدمة في أسبوع إعداد القادة

أعلنت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن فوز طلاب جامعة أسيوط الأهلية بعدد من المراكز المتقدمة في عدة مسابقات رياضية وثقافية وفنية وكذلك عدد من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، وذلك خلال مشاركتهم في أسبوع إعداد قادة الجامعة الأهلية والتكنولوجية والمقام بجامعة الجلالة خلال الفترة من 27 يناير وحتى 1 فبراير بمشاركة 700 طالب وطالبة، والذي نظمه معهد إعداد القادة التابع للوزارة بالتعاون مع جامعة الجلالة، تحت رعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضية.

حراك ثقافي ورياضي وفني

وأكدت الدكتورة مها غانم، أهمية الملتقى الذي حظي بدعم كامل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما أكدت على حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة فيه لما يمثله من حراك ثقافي ورياضي وفني بين طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية على مستوى الجمهورية حيث تحظى تلك الجامعات الجديدة باهتمام ورعاية الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يسعى لإثراء الحركة العلمية وإتاحة فرص جديدة للبرامج التعليمية تعمل على زيادة مهارات الشباب ومواكبة التطور العالمي وتلبية الاحتياجات المتجددة لسوق العمل المحلى والدولي.

18 طالبا بجامعة أسيوط

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن الوفد الطلابي ضم 18 طالب وطالبة من طلاب جامعة أسيوط الأهلية مشيراَ إلى أن طلاب الجامعة الأهلية نجحوا فى الصعود للمربع الذهبي وتحقيق الفوز وحصد العديد من المراكز، مؤكداَ اهتمام جامعة أسيوط الأهلية بصقل شخصية الطالب وبنائها على نحو متكامل يجمع بين المهارات العلمية والشخصية عن طريق تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية بكافة أشكالها الفردية والجماعية وبمختلف مجالاتها.

مراكز أولي في الغناء

وأضاف أن طلاب الجامعة الأهلية حصلوا على عدة مراكز متنوعة وهي مركز أول غناء، مركز أول عزف، مركز أول تنس أرضي، مركز ثاني معلومات عامة، مركز ثاني طالب مثالي، مركز ثاني تنس طاولة، مركز خامس كرة قدم، وذلك خلال مشاركة الوفد في فعاليات الملتقى بجامعة الجلالة والتي جاءت تحت إشراف الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة .