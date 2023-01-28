شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم السبت، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة ومعهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي، وذلك على هامش افتتاحه أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، المقام بمقر جامعة الجلالة خلال الفترة من 27 يناير الجاري حتى أول فبراير المقبل، بحضور عدد من رؤساء وممثلي الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

ومن جانبه، أشاد الوزير ببروتوكول التعاون، وأهميته في تحقيق خطة الوزارة التي تستهدف بناء الشخصية المتكاملة والعصرية للطلاب، من خلال المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما يجعل هؤلاء الطلاب قادرين على أداء رسالتهم نحو مجتمعهم بالشكل الأمثل، والمشاركة في مسيرته التنموية، فضلاً عن استعادة دور الجامعات في مد مصر بالأبطال الرياضيين والمبدعين.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجامعة والمعهد في تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية، وورش العمل؛ بما يساعد على إعداد قيادات شبابية تسهم في بناء الدولة المصرية، فضلاً عن دعم البرامج المختلفة للفئات المستهدفة بالجامعات والمعاهد المصرية، وتوسيع قاعدة المشاركة من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات في كافة الأنشطة؛ بما يعود بالنفع على المجتمع الجامعي.

اكتشاف وتنمية مواهب الشباب في المجالات المختلفة

كما يتضمن البروتوكول إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية، وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي؛ من خلال تقديم البرامج، والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة، والتعاون من أجل تعظيم دور المشاركة في المجالات والأنشطة المشتركة لشباب مصر تعليميًّا، وثقافيًّا، ورياضيًّا، وفنيًّا، وتدعيم مفهوم العمل التطوعي لدى الشباب، وإقامة مشروعات (توعوية، تثقيفية، تدريبية) تهدف إلى اكتشاف وتنمية مواهب الشباب في المجالات المختلفة.

ويستهدف البروتوكول أيضًا تنظيم المسابقات، والفعاليات، واللقاءات المختلفة، والتعاون في إعداد وصقل وتدريب الكوادر الشبابية، من خلال إقامة محاضرات، والمشاركة في إجراء البحوث، والدراسات، والمؤتمرات المتعلقة بقضايا الشباب، بما يسهم في خلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، ومؤمن بمفاهيم التحاور والتواصل والإقناع، بعيدًا عن التشدد والتعصب والأفكار الهدامة وغير السوية.

إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبين الرموز الثقافية والفكرية، من خلال مشاركتهم في المحاضرات التي ينظمها المعهد، ويحاضر فيها كبار رجال الدولة، وصفوة رجال الفكر، والعلم، والثقافة، والاقتصاد والسياسة حول أبرز التحديات الداخلية والخارجية، فضلاً عن مشاركة الطلاب في برامج تنمية القدرات، والتدريب في اتجاهات تنموية متنوعة ومتجددة، وعقد ورش العمل حول كيفية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة مؤتمرات حول أفضل لاستثمار مشروعات التخرج للشباب في ضوء متطلبات سوق العمل، وإتاحة فرص تشغيل الطلاب، وكيفية التحلي بالقيم الإنسانية والأخلاقية، وتأصيل روح الانتماء والمواطنة، والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للطلاب للتعارف، وتبادل الآراء والأفكار فيما بينهم.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد الشناوي، القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان.