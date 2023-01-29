شروط ورابط التسجيل في برنامج مركز إعداد القادة بجامعة بنها خلال فبراير

أعلن مركز إعداد القادة بجامعة بنها انطلاق برامج إجازة نصف العام بالمركز في الفترة بين 6 فبراير إلى 9 فبراير المقبل، في إطار خطة المركز لتقديم خدمات لمنسوبي جامعة بنها خلال هذه الفترة، بهدف تنمية المهارات الشخصية واكتساب مهارات جديدة من خلال مدربين محترفين تحت شعار «تعلم واستفيد».

مواعيد برنامج إعداد القادة بجامعة بنها

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، إن برنامج إعداد القادة سينطلق من الإثنين 6 فبراير إلى الخميس 9 فبراير، خلال إجازة نصف العام، في إطار تنمية مهارات طلاب جامعة بنها والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والمعاونين بالجامعة والعاملين بالجامعة وطلاب وخريجين الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس و المعاونين من الجامعات المصرية والعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

أوضح الدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة انه بالفعل جرى فتح باب التسجيل ببرنامج إعداد القادة، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023، بمقر مركز إعداد القادة بمشتهر مع باقة من أكفأ المدربين والمحاضرين .

‏‎شروط التسجيل في برنامج مركز إعداد القادة

أضاف أحمد نجيب لـ«الوطن»، أن شروط التسجيل في برنامج إعداد القادة خلال إجازة نصف العام كالتالي :

- أن يقوم المشترك بالتسجيل في اللينك من هنــــــــــــــا

http://www.mis.bu.edu.eg/onlinepayment/

- أن يقوم المشترك بسداد قيمة الدورة بعد التسجيل مباشرة من خلال فروع فوري.

- إرسال رسالة نصية على رقم الواتس اب الخاص بالمركز (01205224444) بها اسم المشترك رباعياً وصورة إيصال الدفع من فوري.

- أولوية الحضور بأسبقية التسجيل والسداد.

‏‎أضاف أحمد نجيب أنه يتم التواصل هاتفياً مع المشتركين لتأكيد الحضور وإرسال برنامج المعسكر على أن تتاح خدمة الاستفسار عن التفاصيل من خلال رسائل الصفحة الخاصة بالمركز من هنـــــــــا

https://www.facebook.com/BLC.BenhaUni.Leadership.Center/

أو من خلال الرقم الخاص بالمركز: 01205224444