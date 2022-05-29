عاجل.. السياحة تعلن فوز 9200 مواطن في قرعة الحج هذا العام

أجرت منذ قليل، وزارة السياحة والآثار مراسم إجراء القرعة الإلكترونية، لاختيار نحو 9200 مواطن لأداء الحج السياحي لهذا العام، وقالت سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن عدد المواطنين الذين تقدموا لأداء الحج السياحي لهذا العام، بلغ 68 ألفا و660 مواطنا، تقدم منهم نحو 9 آلاف و345 مواطنا لمستوى الـ5 نجوم، فيما تقدم نحو 59 ألفا و315 مواطنا للبرامج الإقتصادية، موضحة أن عدد الشركات التي ستنظم موسم الحج لهذا العام بلغ نحو 1685 شركة.

تخصيص 70% من التأشيرات السياحي للبرامج الاقتصادية

أضافت خلال مراسم إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحى التي اقيمت اليوم بأحد فنادق القاهرة انه تم تخصيص 70% من التأشيرات المخصصة للحج السياحى لهذا العام للبرامج الإقتصادية وذلك لمنح فرصة أكبر للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل لاداء الفريضة ‘ وتابعت " تم تخصيص ال 30% الباقية لبرامج الحج فئة ال 5 نجوم.

وأوضحت ان نسب الفائزين بالحج من بين المتقدمين للحج السياحى المستوي الاقتصادي بلغت نحو 10.5% من إجمالي المتقدمين ‘ فيما بلغ نسبة الناجحين من بين المتقدمين لمستوي الحج ال 5 نجوم نحو 28,5%.

مدير عام السياحة الدينية : حج الـ5 نجوم موجود هذا العام

ومن جهته قال سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ان الحج السياحي يتميز بتعدد مستوياته حيث هناك المستوي الاقتصادي والذي تم تقسيمه ل 3 برامج مختلفة وبأسعار معقولة‘فضلا عن مستوي ال 5 نجوم الذي تم تقسيمه إلي برنامجين.

وكان أحمد وحيد عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا قد أكد في تصريح سابق ل الوطن ان المواطنين الذين تقدموا للحج السياحى ولم يفوزوا فى القرعة التى أجريت اليوم لإختيار نحو 9200 مواطن لأداء الحج السياحى لهذا العام ، سيتم رد مبالغ جدية الحجز التى دفعوها عند التقدم فى غضون شهر من الأن ، وتابع " غرفة شركات السياحة ستعلن عن موعد رد تلك المبالغ للمواطنين وسيتوجه المواطن الذى تقدم بنفسه ومع بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر إلى أحد فروع بنك مصر بالقاهرة والمحافظات للحصول على مبلغ جدية الحجز الذى دفعه وفقا للمستوى الذى تقدم اليه .