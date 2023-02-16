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«تضامن بالدقهلية» تجري قرعة الحج العلينة لتصعيد مشرفي الجهة الإدارية

كتب:

صالح رمضان
11:47 م | الخميس 16 فبراير 2023
قرعة الحج العلنية

قرعة الحج العلنية

أجرت مديرية التضامن بالدقهلية اليوم، قرعة الحج العلينة لتصعيد مشرفي الجهة الإدارية لبعثة حج الجمعيات الأهلية لعام 1444 لمرحلة الاختبارات.

قرعة الحج العلنية لتصعيد مشرفي الجهة الإدارية للبعثة

وأكدت مديرية التضامن بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه جرى إجراء قرعة الحج العلنية لتصعيد مشرفي الجهة الإدارية للبعثة بمعرفة اللجنة المشكلة بالقاعة الكبرى بالمديرية وجرى تصعيد العدد المطلوب من الإدارات الاجتماعية وديوان المديرية.

21 طلبا للإشراف على بعض الحج 

وأوضحت أنه جرى فتح باب التقدم بالطلبات خلال الفترة من 5 فبراير حتى 16 فبراير 2023، وتقدم خلالها عدد 21 طلبا للإشراف وجرى إجراء القرعة على تصعيد عدد اثنين من الديوان العام، واثنين من الإدارات الاجتماعية وواحد فقط من العاملين بأقسام الجمعيات بالإدارات الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثل عن إدارة الجمعيات تم تصعيده بالتزكية.

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