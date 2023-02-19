سعر زيت التموين الجديد.. متاح لجميع المواطنين دون بطاقة

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل أيام، عن ضخ زيت جديد في مجمعات «مصرية ماركت» التابعة لوزارة التموين، وفي المجمعات الاستهلاكية المتاح فيها جناحا لسلع أهلا رمضان، موضحة أنّ سعر زيت التموين الجديد، أقل من سعر الزيت الحر المتاح في الأسواق والسلاسل التجارية الخاصة.

سعر زيت التموين الجديد

ويبلغ سعر زيت التموين الجديد، والمتوفر في أجنحة أهلا رمضان في المجمعات الاستهلاكية 35 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي، لجميع المواطنين دون بطاقة التموين، خاصة للمواطنين الذين لا يحصلون على الزيت المدعم من منافذ البقالين.

الكمية المتاح شراؤها من الزيت الجديد

وأقرت المجمعات الاستهلاكية المتاح فيها شراء زيت سوزيت الجديد، ومنها مجمعات مصرية ماركت التي تتبع وزارة التموين، أحقية كل مواطن في شراء زجاجتي زيت فقط، لضمان استمرارية طرح الزيت أمام جميع المواطنين، مع عدم السماح بشراء كميات كبيرة من الزيت المطروح، ويُضخ زيت سوزيت في معارض أهلا رمضان التي تنظمها وزارة التموين بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية حتى نهاية الشهر الكريم.