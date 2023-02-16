أماكن بيع أرخص زيت طعام في الأسواق.. إنتاج محلي وسعره 35 جنيها

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صنفا جديدا من زيت الطعام في الأسواق بسعر تنافسي عن باقي أنواع زيت الطعام المتاحة في السوق المحلية وجميع السلاسل التجارية الخاصة، وذلك لمحاربة الغلاء والتصدي لمحاولات جشع التجار.

سعر زيت الطعام الجديد

وتشهد حاليا فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، طرح زيت سوزيت والتي بدأت وزارة التموين في توفيره للمواطنين غير حاملي بطاقات التموين، بسعر 35 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي، فيما أقرت المجمعات الاستهلاكية صرف 2 زجاجة من زيت سوزيت فقط لكل فرد، وفقا لتعلميات استمرارية إتاحته وتوفيره لجميع المواطنين.

تفاصيل طرح أرخص زيت طعام في الأسواق

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن زيت سوزيت الجديد المتاح في المجمعات الاستهلاكية، تم ضخه أيضا للمواطنين في معارض «أهلا رمضان» المنتشرة على مستوى المحافظات والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم، موضحة أن الزيت إنتاج محلي وليس مستورد، فضلا عن أنه من تعبئة شركة النيل للزيوت والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين.

وأضافت أن الزيت يجرى طرحه في أجنحة «أهلا رمضان» في المجمعات الاستهلاكية، وفي المعارض الرئيسية وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة لمحاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار خاصة في أسعار السلع الغذائية الأساسية ومنها الزيت والسكر والأرز.