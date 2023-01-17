«التموين» تعلن طرح زجاجات زيت بـ25 جنيها

كشف المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات وزارة التموين، إن سعر زجاجة الزيت في التموين المدعم التي يبلغ وزنها 800 مللي وتصرف لأصحاب بطاقات التموين، 25 جنيها، مؤكدا أن سعرها يقل 15 جنيها عن السعر في الأسواق، الذي يصل إلى 40 جنيها.

زيادة إنتاج الزيت المدعم

وأوضح «عبد الوهاب» خلال جولة لوزارة التموين بمصنع كفر الزيات التابع شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أنه وفقا لتوجيهات تكثيف ضخ السلع في الأسواق خلال الفترة الحالية، فإنه تقرر زيادة إنتاج الزيت التمويني في شركات الزيوت التابعة للوزارة بواقع 10 آلاف طن شهريا، لتلبية احتياجات المواطنين بمعارض «أهلا رمضان»، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إذ تستمر المعارض حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

حجم الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت

وأشار رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إلى أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت آمن، ويكفي لمدة 6 أشهر، موضحا أن حجم المخزون هو العامل المساعد في استقرار سعر الزيت في التموين بالرغم من الزيادة الكبيرة التي تشهدها أسعار الزيوت العالمية.

وتحصل الأسرة صاحبة البطاقة التموينية، على عدد زجاجات الزيت التمويني وفقا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة، إذ تخصص وزارة التموين لكل فرد زجاجة زيت واحدة، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.