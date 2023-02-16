«التموين» تضخ زيتا جديدا في المجمعات الاستهلاكية.. الزجاجة بـ35 جنيها

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات جديدة من الزيت في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات بـ1300 مجمع استهلاكي، بسعر تنافسي أقل من سعر الزيت في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، للشراء بالسعر الحر دون بطاقة التموين.

سعر الزيت الجديد في التموين

ويبلغ سعر الزيت الجديد الذي تتيحه حاليا وزارة التموين، أمام جميع المواطنين 35 جنيها سعر الزجاجة التي تزن 800 مللي، لأي مواطن يتردد على المجمعات الاستهلاكية لشراء مستلزماته من السلع الغذائية خاصة غير حاملي البطاقات التموينية الذين لا يحصلون على الزيت المدعم من منافذ البقالين.

حصة الفرد من الزيت

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن فروع المجمعات الاستهلاكية تحدد عدد 2 زجاجة زيت فقط لكل فرد عند الشراء من أي مجمعات استهلاكي متاح فيه الزيت الجديد، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للحصول على الزيت المخفض.

سعر الزيت في التموين

فيما يستقر سعر الزيت في التموين الذي تصرفه منافذ البقالين لحاملي بطاقات التموين عند 25 جنيها سعر الزجاجة 800 مللي، إذ تشمل حصة كل فرد مقيد على البطاقة على عدد زجاجة زيت واحدة وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.