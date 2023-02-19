استمرار فعاليات القوافل الثقافية لاكتشاف المواهب الأزهرية في أسيوط

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في تنفيذ خطتها لاكتشاف المواهب، حيث يواصل إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، تقديم فعاليات برنامج القوافل الثقافية والفنية لاكتشاف المواهب الأزهرية، التي تقام بالتعاون مع منطقة أسيوط الأزهرية بقيادة الدكتور علي عبدالحافظ، وينفذها فرع ثقافة أسيوط.

ورش وفعاليات فنية وأدبية متنوعة

وفي أسبوعها الرابع، نفذت الفعاليات بمقر معهد الفتيات الأزهري بأبنوب، وتضمنت ورشة مسرح للموهوبين في التمثيل بقيادة المخرج الفنان خالد أبوضيف، وأقيمت ورشة فنية عن معادن الزخارف الإسلامية على ورق الألمونيوم نفذتها الفنانة أميرة صلاح، وورشة أدبية لفن كتابة الشعر واكتشاف المواهب في الإلقاء الشعري وكتابة الشعر والقصة أدارها مجموعة من الشعراء وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي الأدب بأبنوب، وأحمد الشافعي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة أسيوط الجديدة وخالد فاروق، وقدّم الطلاب مجموعة من القصائد الشعرية التي تنوعت بين الفصحى والعامية وتم مناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للشعر.

كما شهدت القافلة مجموعة من الطلاب المبدعين في مجال الإنشاد الديني وقد أشرف عليها الشيخ صلاح مرسي، واختتمت الفعاليات بتكريم الطلاب المتميزين.

جاء ذلك بحضور نخبة من أدباء وفناني ومثقفي أسيوط ومسؤولي المنطقة الأزهرية ومنسقي برنامج القوافل من الثقافة والأزهر.