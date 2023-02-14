«قصور الثقافة» تنفذ لقاءات تثقيفية رقمية ضمن «حياة كريمة» بالأسمرات

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنفيذ لقاءات التثقيف الرقمي بقصور الثقافة ضمن أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومحور بناء جودة حياة «للمناطق بديلة العشوائيات».

وأقيم في هذا السياق، اللقاء التثقيفي المعني بمحو الأمية الرقمية بقصر ثقافة الأسمرات للعاملين ولرواد القصر، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، والإدارة العامة لتقييم البرامج برئاسة الدكتورة بسنت صلاح الدين.

شهد اللقاء، إقبالا وحضورا ملحوظا للمرأة، في دلالة على الوعي بأهمية تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتمكين الاقتصادي الرقمي، على النحو الذي يسهم في تطوير مستقبلها ومستقبل أسرتها، خلق مجتمعات ذكية تفاعلية، بما يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية، ومحو الأمية الرقمية.