رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«قصور الثقافة» تنفذ لقاءات تثقيفية رقمية ضمن «حياة كريمة» بالأسمرات

كتب:

إلهام زيدان
07:02 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
إقبال على لقاءات التثقيف الرقمي بالأسمرات

إقبال على لقاءات التثقيف الرقمي بالأسمرات

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنفيذ لقاءات التثقيف الرقمي بقصور الثقافة ضمن أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومحور بناء جودة حياة «للمناطق بديلة العشوائيات».

وأقيم في هذا السياق، اللقاء التثقيفي المعني بمحو الأمية الرقمية بقصر ثقافة الأسمرات للعاملين ولرواد القصر، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، والإدارة العامة لتقييم البرامج برئاسة الدكتورة بسنت صلاح الدين.

شهد اللقاء، إقبالا وحضورا ملحوظا للمرأة، في دلالة على الوعي بأهمية تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتمكين الاقتصادي الرقمي، على النحو الذي يسهم في تطوير مستقبلها ومستقبل أسرتها، خلق مجتمعات ذكية تفاعلية، بما يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية، ومحو الأمية الرقمية.

اقرأ المزيد:

«قصور الثقافة» تنظم ثاني زيارات أبناء الإسكان «بديل العشوائيات» لمعرض الكتاب

«قصور الثقافة»: إقبال كبير من الشباب على مؤلفات طه حسين في معرض الكتاب

أسعار أبرز إصدارات «قصور الثقافة» في معرض الكتاب.. تبدأ من 6 جنيهات

إقبال على جناح «قصور الثقافة» في عاشر أيام معرض الكتاب

خطة لتوزيع إصدارات «قصور الثقافة» بالمحافظات بعد الإقبال عليها بمعرض الكتاب

«قصور الثقافة» تنفذ ثاني فعاليات «التحول الرقمي»: نطور قدرات العاملين
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.