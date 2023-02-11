خطة لتوزيع إصدارات «قصور الثقافة» بالمحافظات بعد الإقبال عليها بمعرض الكتاب

تمكنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من تحقيق رقما متميزا في المبيعات خلال الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي اختتمت فعالياته يوم 6 فبراير الجاري، إذ باعت الهيئة 74 ألفا و851 نسخة، حصل عليها القارئ من إصدرات الهيئة.

ارتفاع مبيعات قصور الثقافة في معرض الكتاب

سجلت تلك الأرقام ارتفاعا في حصيلة نسخ الهيئة العامة لقصور الثقافة المباعة، بأكثر من 20 ألف نسخة عن دورة معرض الكتاب في العام الماضي، حيث وصلت أعداد النسخ المباعة خلاله إلى 54 ألف نسخة، بفارق أكثر من 100 ألف جنيه عن العام الماضي، إذ بلغت حجم المبيعات 487 ألف جنيه.

وقالت تغريد كامل مدير إدارة التسويق بالهيئة لـ«الوطن»: «سعداء بما حققته هيئة قصور الثقافة من مبيعات خلال الدورة الأخيرة من معرض الكتاب»، مشيرة إلى أن أبرز الإصدارات التي لاقت إقبالا كبيرا سلسلة طه حسن، وكتب الهوية، والذخائر، وإصدارات المسرح العالمي، بأسعارها المخفضة، فضلا عن باقي إصدارات الهيئة المتنوعة.

وأضافت تغريد، أن تلك الإصدارات متوفرة حاليا، وستكون متاحة في منفذ بيع الهيئة في المقر الرئيسي في شارع أمين سامي بمنطقة قصر العيني، في القاهرة، لافتة إلى أن الهيئة تشارك بهذه الإصدارات في معرض الإسكندرية للكتاب المقبل، والمعارض المحلية التي تنظمها قصور الثقافة داخل مواقعها.

إتاحة الكتب في المحافظات بأسعار مخفضة

كشف مدير إدارة التسويق بالهيئة، أنه يجري حاليا، تجهيز خطة لإتاحة هذه الأعمال في منافذ البيع الرئيسية الخاصة بهيئة قصور الثقافة في المحافظات، فضلا عن أكشاك بعض المؤسسات لبيع الصحف، ليحصل عليها القارئ بالسعر المخفض، الذي بيعت به في معرض الكتاب 2023.