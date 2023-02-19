نسب إنجاز حياة كريمة في إسنا.. طفرة في تحسين حياة أهالي الأقصر

أنجزت مبادرة حياة كريمة، أكثر من مشروع في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر بنسب مختلفة، جميعها حققت طفرة على الصعيد الإنساني والعملي، لتحسين مستوى معيشة الأفراد هناك، وذلك في إطار متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة في جميع محافظات مصر، ومراعاة المبادرة الرئاسية للفقراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إنجازات حياة كريمة في إسنا

ونشرت الصفحة الرسمية لمبادرة حياة كريمة صورا عبر فيس بوك، تعبر عن الإنجازات وإلى أي مدى وصلت حاليا.

حياة كريمة

وعلقت صفحة حياة كريمة قائلة: «تحديدا في محافظة الأقصر بمركز إسنا، تم إنجاز عدد من المشروعات في قطاعات كتير، وأهمها: نقطة إطفاء قرية توماس ومركز الشباب في القرية، ده غير الوحدة الاجتماعية وأعمال تطوير الكهرباء، والوحدة الاجتماعية بقرية الزنيقة، وتطوير أعمال الكهربا فيه، ولسه مستمرين في باقي المحافظات والمحافظات الأخرى».