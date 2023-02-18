قصة قرية بالمنيا تنفذ مشروعات حياة كريمة بنسبة 100%.. ماذا حدث بمعصرة ملوي؟

نهضة عمرانية وطفرة حضارية، تشهدها قرية معصرة ملوي بمركز ملوي في محافظة المنيا، بعد إنجاز مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، لتصبح أول قرية تنفذ فيها مشروعات المبادرة الرئاسية بنسبة 100% في جنوب الصعيد، حيث أصبحت تضم كل المرافق والخدمات الأساسية.

معصرة ملوي تنضم للقرى النموذجية

إضافة إلى ما سبق، تعتبر قرية معصرة ملوي، أولى القرى التي تدخلها خدمة الإنترنت فائق السرعة في المنيا، لتصبح ضمن القرى النموذجية المدرجة على مستوى الجمهورية، بالمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.

وحسب بيان المحافظة، شملت المشروعات توصيل «الكهرباء - المياه - الصرف الصحي - الغاز الطبيعي - الإنترنت» لكل بيت، بالإضافة إلى المواقع الخدمية في هيئات مختلفة، هي: «الصحة - الشباب والرياضة - الزراعة - التموين - التعليم - البريد - الشهر العقاري - مستخرجات وزارة الداخلية».

وفي معصرة ملوي تم إنجاز مشروع شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والإنترنت، وتدعيم 3 مدارس ابتدائى بـ3 أجنحة إضافية جديدة، وتطوير مكتب البريد، وإقامة مجمع مصالح، ومستشفى، وعيادة بيطرية، بالإضافة لإقامة مجمع زراعي، ومجمع ألبان، ومركز شباب لخدمة شباب القرية.

ملعب قانوني لمباريات الدوري

لم تغفل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أهمية الرياضة للشباب، وبحسب تصريحات مُندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لـ«الوطن»، تم إقامة مركز شباب يضم مبنى إداري مكون من دورين وملعبا خماسيا، وملعبا قانونيا، لإقامة مباريات الدوري الممتاز، كما يضم غرف لخلع الملابس.

حديقة للطفل

وأضاف عكاشة، أن المبادرة الرئاسية أيضا، دعمت مركز الشباب بصالة جيم وحديقة طفل، إيمانا بأهمية الرياضة للأطفال والشباب، وبذلك يستغل الجيل الحديث أوقاته في ممارسة الرياضة والأنشطة المفيدة، بدلا من اللعب في الشوارع، بحسب تعبيره.

يذكر أن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تستهدف تطوير 192 قرية في 757 تابعا، بمحافظة المنيا، بإجمالي 32 وحدة محلية، في نطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في كل من (أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، دير مواس)، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية إلى نحو 2.970 مليون مواطن.