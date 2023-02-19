توزيع لحوم وبطاطين على 1900 أسرة من غير القادرين ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

وزّعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ 2000 كيلو لحوم و900 بطانية ولحاف على 1900 أسرة غير قادرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن التوزيع جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، موضحاً أن الأسر المستفيدة من اللحوم عدد 1000 أسرة من قرى «عزبة فريد علي، والجرايدة، وحي أبو دشيش» بمركز بيلا، وقرية «المعلم إبراهيم، وتقسيم الزهور» بمركز كفر الشيخ، وقرى «الخاشعة 65، وتيرة، وكوبري 7، وأبو سكين، والفوادية» بمركز الحامول، وقرية «أبو دراز» بمركز فوه، وقرية «العزيزية» بمركز بلطيم، وقرى «كفر الجزائر وصحة الغنيمي» بمركز قلين.

توزيع البطاطين والألحفة على 900 أسرة

وذكر «مسلم»، أن الأسر المستفيدة من البطاطين والألحفة بلغت 900 أسرة من أهالي قرى «البركة، والوزراية، وكوبرى فرج» بمركز الرياض، وقرية «النوايجة، وحي البدالة» بمركز دسوق، وقرية «الظوافرة» بمركز بلطيم، وقرية «أبو عساكر وحي المحكمة» بمركز بيلا، وقرى «كفر دفرية وعزبة لين» بمركز كفر الشيخ، وقرية «الشهابية» بمركز البرلس، وقرية «أبو دراز» بمركز فوه، وقرية «46 جدية» بمركز الحامول، وقرية «سد خميس» بمركز سيدي سالم، وقرية «عزبة مبارك» بمركز مطوبس.

التأكد من حالة الأشخاص المستفيدين

وشدّد «مسلم» على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص المستفيدين من اللحوم والبطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، مشيراً إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

التوزيع وفق خطة مسحية

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوزيع تم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، منوهاً أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

رصد الاحتياجات الرئيسية للأسر الأولى بالرعاية

وأضاف «شعبان»، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجاً في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

توزيع الألحفة والبطاطين واللحوم على غير القادرين

الجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء واللحوم على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين واللحوم على غير القادرين.