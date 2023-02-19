مساعد رئيس تحرير «الوطن»: تخصيص 4.2 مليار جنيه لتطوير فصول «حياة كريمة»

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل على العديد من المحاور وفقًا لاستراتيجيتها الشاملة، وأهمها محور بناء الإنسان الذي يندرج تحته كثيرًا من الإجراءات والتدخلات التي تنفذها المبادرة في مجالات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنَّ «حياة كريمة» أطلقت مبادرتين في ملف التعليم هما: «راجعين نتعلم»، و«التعليم حياة» تستهدفان تطوير منظومة التعليم داخل القرى، ذاكرًا أنَّ «حياة كريمة» تعمل على تطوير أكثر من 4 آلاف و500 قرية على مستوى المحافظات.

«حياة كريمة» تقوم على رفع كفاءة المدارس

وأضاف مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ حياة كريمة تقوم على رفع كفاءة المدارس وتدريب الطلاب والمعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزراتي التربية والتعليم، والاتصالات، وبناءً على ذلك تمّ إطلاق مبادرة تحت شعار «التعليم حياة» الذي يؤكّد أهمية التعليم كونه محور رئيسي في الحياة الكريمة.

«راجعين نتعلم» تستهدف الحد من التسرب

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنَّ مبادرة «راجعين نتعلم» تستهدف الحد من التسرب من التعليم ومساعدة الأهالي على إعادة أطفالهم مرة أخرى إلى المدارس والتكفل بكل المصروفات الدراسية ومستلزماتها، وذلك بعد تسرب الأبناء وخروجهم من المنظومة التعليمية، متابعًا أنَّ الحكومة وجهت بتخصيص استثمارات تبلغ 4.2 مليار جنيه لبناء وتطوير فصول جديدة في المرحلة الأولى من قرى حياة كريمة، وهذا الأمر يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنص على مبدا الحق في التعليم.