البطولات النسائية تسيطر على دراما رمضان 2023.. يسرا ومنى زكي الأبرز

يشهد السباق الرمضاني لعام 2023 حالة كبيرة من النشاط الفني وخاصة الفنانات الذين يسيطرن على جزء كبير من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان ويناقشن من خلالها عددا من الموضوعات المختلفة.

وسيكون ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 النجمة يسرا والتي تشارك بمسلسل «حمدلله على السلامة» ويشارك بجانبها عدد كبير من الفنانين منهم شيماء سيف ومحمد ثروت وعنبة ومايان السيد وآدم الشرقاوي ومحمود حجازي وصفاء جلال وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح .

البطولات النسائية في السباق الرمضاني

وهناك أيضا الفنانة منى زكي التي تعود إلى السباق الرمضاني بعد غيابها العام الماضي وذلك من خلال مسلسل تحت الوصاية الذي تخوض من خلاله تجربة الـ 15 حلقة.

وتشارك منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية» بجانب عدد كبير من الفنانين منهم دياب ونسرين أمين ورشدي الشامي ومها نصار وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

نيللي كريم وياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني

وتنضم إليهما الفنانة نيللي كريم بمسلسل «عملة نادرة» والتي تشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين ومنهم كمال أبو ريا وجومانا مراد وجمال سليمان وأحمد عيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

وكذلك الفنانة ياسمين عبد العزيز التي ستشارك في السباق الرمضاني بمسلسل «ضرب نار» التى سشتراك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم أحمد العوضي وسهير المرشدي وبدرية طلبة وإيمان السيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفي فكرى.

وهناك أيضا الفنانة ريهام حجاج والتي تشارك بمسلسل «جميلة» بجانب عدد كبير من الفنانين منهم هاني عادل وعبير صبري وسوسن بدر ويسرا اللوزي وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.