يسرا اللوزي: المسرح غذاء الروح بالنسبة لي.. وشاركت في بعض الأفلام دون أجر

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إن المسرح غذاء الروح بالنسبة لها، مضيفة أنها شاركت في بعض الأفلام دون أجر.

وأوضحت أنها تخجل من البوح بحبها للمقربين منها وعائلتها، لكنها أصبحت تعبر عن حبها لهم مؤخرا، موضحةً: «بشوف ناس كتير بتكتب عن متوفين يا ريت الناس تعرف إنها بتحبهم أد إيه، ففكرت ليه لازم الشخص يموت عشان نبدأ نتكلم عنه كويس، وبحاول أعمل ده دلوقتي، وأتمنى كل الناس تعمل كده».

وأضافت اللوزي، خلال حوارها، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن بعض الناس يعيشون دون أن يعلموا جيدا بتقدير وحب الآخرين لهم: «أتمنى الناس متتكسفش من مشاعرها، وتقول للمقربين منهم إنهم بيحبوهم».

المسرح عالم الطفولة

وتطرقت يسرا اللوزي إلى بعض جوانب حياتها الفنية، مشيرةً إلى أنّ المسرح يمثل عالم الطفولة بالنسبة إليها: «كنت أحصل على إذن عندما كنت في المرحلة الابتدائية حتى أحضر بروفات والدي، حرصت على هذا الأمر كثيرا»، لافتةً إلى أنّ فكرتها عن المسرح مختلفة عن بعض الفنانين الذين لم يشاركوا في المسرح الأكاديمي، لأن له نظاما معينا، كما أنها ليست معتادة على المسرح التجاري، كما أنها لا تفضله ولا تعتبرها ذوقها المفضل، حيث تحترم النص بدلا من الارتجال على الهواء، معترفة في الوقت ذاته، بأنها اكتسبت هذا الأمر من والدها.

وشددت على أنها تفضل المسرح على السينما، بسب شغفها: «عندما أقف على المسرح أشعر بأن حياتي رُدت إليّ، شاركت في عرض العام الماضي، وأشارك في ورش، بعمل حاجات مع صحابي إحنا بنحبها عشان نفسنا مش هدف تاني».

تحب الغناء

وأوضحت، أن المسرح غذاء الروح بالنسبة إليها، كما أنها تحب الغناء، حيث تغني في بعض الحفلات مع أصدقائها دون أي دعاية، ومنذ عامين شاركت في الجامعة: «التمثيل مهنة ويفتح بيوتا كثيرة، وأحيانا قد يشارك الفنان في أعمال قد لا يكون راضيا عنها بنسبة 100% لأن فيها مكسب مادي معين أو للحفاظ على تواجده في السوق، فقد شاركت في أفلام كثيرة ولم تحصل على أجر، فإذا كان الدور جديدا بالنسبة لها فإنها قد لا تهتم بالأجر كثيرا، وهو ما يفعله فنانون آخرون».