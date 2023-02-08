يسرا وياسمين صبري ومنذر رياحنة يدعمون السوريين بعد تضررهم من الزلزال

حرص عدد من الفنانين المصريين والعرب على دعم السوريين بعد تضررهم من الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

فنانون يدعمون الشعب السوري

ودعمت الفنانة ياسمين صبري، الشعب السوري عبر منشور على حسابها بـ«انستجرام»، وجاء فيه: «أدعو الله أن يحمي أهل سوريا وتركيا من الهم والغم والكوارث، اللهم ارفع مصائبك وخفف البرودة في نفوس الأولاد وكبار والمرضى والفقراء والمحتاجين، يارب الطف بعبادك».