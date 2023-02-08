يسرا وياسمين صبري ومنذر رياحنة يدعمون السوريين بعد تضررهم من الزلزال
كتب:
بسمة شطا
06:57 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
الفنانة يسرا
حرص عدد من الفنانين المصريين والعرب على دعم السوريين بعد تضررهم من الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
فنانون يدعمون الشعب السوري
ودعمت الفنانة ياسمين صبري، الشعب السوري عبر منشور على حسابها بـ«انستجرام»، وجاء فيه: «أدعو الله أن يحمي أهل سوريا وتركيا من الهم والغم والكوارث، اللهم ارفع مصائبك وخفف البرودة في نفوس الأولاد وكبار والمرضى والفقراء والمحتاجين، يارب الطف بعبادك».
منذر رياحنة عبر حسابه: «أتدرون كيف قابلهم الشتاء وكيف يكون فيه الابتلاء كيف البرد يفعل بالثنايا اذا اصطكت وجاوبها الفضاء وكيف اليدان ترتجفان بؤسا وتتجمد في الشرايين الدماء».
ميريها حسين: قلوبنا معكم
وانضمت إليهم الفنانة ميريهان حسين، والتي علقت عبر صفحتها الخاصة قائلة «قلوبنا معكم إنا لله وإنا إليه راجعون ربي اغفر وارحم واعفو وتكرم».
يسرا: يجب تقديم يد العون للسوريين
وحرصت أيضا الفنانة يسرا على دعم أهل سوريا من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة قالت فيه: «في كل ساعة تمر تخسر سوريا مواطنا جديدا، ويفقد أطفالها طفولتهم.. يجب على الجميع الآن تقديم يد العون، نطالب الاتحاد الأوروبي برفع الحصار و العقوبات الاقتصادية بعد كم الدمار الذي تعرض له الشعب السوري الشقيق.. أين حقوق الإنسان وأين ذهبت الإنسانية؟».