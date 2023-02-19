نائب رئيس المركز العربي للدراسات: الشرق الأوسط تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات، إن قضية الصراع داخل الساحة الأوكرانية، أن الغرض الأساسي منها إنهاء هيمنة الولايات المتحدة كقطب وحيد على مستوى العالم، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تكن قطب في ظل وجود الإمبراطورية البريطانية لولا الحرب العالمية الثانية وإلغاء عصبة الأمم فتولت قيادة العالم الولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد السوفيتي وبعدها سقط الاتحاد السوفيتي.

وأضاف «غباشي» خلال ندوة «الخطاب الوطني في ظل التحديات والمتغيرات الدولية»، التي أقيمت داخل كلية التمريض جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أنه كان يوجد احتكاك سابق بين روسيا وأوكرانيا في 2014 نتج عنه فرض عقوبات على روسيا والتي لم يعتبرها عقوبات، ومن ثم الاحتكاك الثاني في 2022 وتدخلت روسيا عسكريا في أوكرانيا.

نتيجة الصراع الأوكراني الروسي

وتابع أن نتيجة الصراع في هو الواقع الحالي في العالم العربي وقع في مقصلة الصراع لأنه ملئ بالموارد مثل البترول والغاز وهو أساس الصراع بين الشرق والغرب، إلى جانب أن العالم العربي الأكثر استيرادا للمواد الغذائية، موضحا أن الصراع لم ينته بسهولة.

وأوضح أن نتيجة الصراع تأثر 1200 مصنع في العالم الغربي لاعتمادها على الغاز وتدخلت الصين لشرائهم، متابعا أن الصين دخلت كطرف ثالث يوقع بين الطرفين.

القضية الفلسطينية لم تحل بالطرق الدبلوماسية

وأوضح أنه تتحكم في سوريا 3 دول غير عربية، وهم تركيا وإيران وروسيا، التي تدخلت عسكريا في سوريا منذ عام 2014، مضيفا أن القضية الفلسطينية لم تحل بالطرق الدبلوماسية والسياسية لأن اسرائيل لا ترغب في وجود دولة فلسطينية بجانبها، مضيفا أنه ليس معنى ذلك أن يكون البديل التدخل عسكريا.