9 معلومات عن الطفل ريان المغربي في ذكرى وفاته داخل البئر.. وحد العالم العربي

تحل هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لحادث وقوع الطفل المغربي ريان في بئر في إقليم شفشفاون شمال المغرب، وسنرصد في السطور التالية أبرز النقاط الخاصة بهذا الحادث الذي جمع العالم العربي للتضامن مع أسرته ثم توسع التضامن ليصبح عالميا، وليس عربيا فقط، وسترصد الوطن أبرز 9 معلومات عن الطفل المغربي وأسرته.

1- وقع ريان في البئر في 1 فبراير 2022

2- ظل الطفل في البئر مدة 5 أيام.

3- عمر الطفل 5 سنوات

4- حدث تضامن واسع على السوشيال ميديا عربيا وعالميا مع واقعة الطفل وتم إطلاق هاشتاج «انقذوا ريان».

5- المغرب استخدمت 6 جرافات لإنقاذ الطفل ونزل متطوع في الهلال الأحمر ووصل إلى عمق 27 متر في البئر وكان الطفعل على عمق 32 متر ولم يستطع النزول أكثر من ذلك.

6- أرسلت المغرب طائرة لنقل الطفل إلى المستشفى عقب إخراجه

7- عثر على الطفل في البئر بالصدفة عبر كشاف هاتف محمول، وكان غطأ البئر موجود حتى نزعته سيارة بالصدفة ووقع الطفل فيه.

8- القصة وقعت قبل سنوات بنفس التفاصيل في إسبانيا جارة المغرب وتوفى أيضا الطفل

9- أنجبت والدة ريان طفلا ذكرا جديد في ذكرى وفاة ريان.